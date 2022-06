Farò di San Giovanni, toro è caduto dalla parte giusta

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Per Torino ci si aspetta, secondo la tradizione, un anno fortunato dopo che il toro montato sulla cima del tradizionale Farò di San Giovanni, è caduto dalla parte giusta, ossia dal lato che guarda via Roma da piazza Castello e la stazione. Si è conclusa così la prima giornata di festeggiamenti per il santo patrono della città, iniziata con il corteo storico e conclusa con l'accensione della grande pira in piazza. "Bruciamo il pessimismo e accendiamo la luce della speranza e del futuro - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo -. Il toro è caduto dalla parte giusta, dovrebbe essere di buon auspicio e speriamo sia davvero un anno pieno di cose belle e importanti per Torino e la vita di ciascuno, ne abbiamo davvero bisogno". Quello che il sindaco vorrebbe che San Giovanni portasse ai torinesi è "prima di tutto lavoro, ottimismo e un rinnovato spirito di appartenenza alla città. Dobbiamo davvero essere orgogliosi di essere torinesi", conclude. (ANSA).