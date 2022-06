'Biella letteratura e industria', scelti i 5 finalisti

(ANSA) - BIELLA, 23 GIU - Svelati i cinque finalisti del premio 'Biella letteratura e industria', dedicato a romanzi e saggi che indagano i rapporti tra le arti e lo sviluppo industriale.

I finalisti sono Roger Abravanel con "Aristocrazia 2.0. Una nuova elite per salvare l'Italia", Marco Armiero con "L'era degli scarti. Cronache dal Wasteocene, la discarica globale", Claudia Bianchi autrice di "Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio", Fabio Deotto con "L'altro mondo. La vita in un pianeta che cambia", Angelo Mastrandrea con "L'ultimo miglio.

Viaggio nel mondo della logistica e dell'e-commerce in Italia tra Amazon, rider, portacontainer, magazzinieri e criminalità organizzata".

Infine è stato assegnato il premio speciale a Paolo Baratta con il saggio "Il Giardino e l'Arsenale. Una storia della Biennale".

(ANSA).