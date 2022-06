Torino:S. Giovanni, varchi in piazza e no vetro per la festa

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Rimozione dei dehors, divieto di somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi e di vendita, detenzione e consumo di bevande in bottiglie di vetro o lattine. Sono le misure previste dall'ordinanza emessa dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, di concerto con prefettura e questura, per i festeggiamenti per San Giovanni, nelle aree interessate dalle manifestazioni del 23 e 24 giugno, quando sono in programma il Farò, il corteo storico e i fuochi artificiali.

Venerdì 24 giugno l'accesso a piazza Vittorio Veneto per lo spettacolo pirotecnico sarà consentito ad un massimo di 62.700 persone che potranno accedere a partire dalle ore 18, attraverso 20 varchi controllati da personale specializzato e posizionati su tutte le vie che portano in piazza, dove è prevista anche un'area dedicata alle persone con disabilità, con accesso riservato dal varco via Bava/via Matteo Pescatore. Per quel che riguarda il vetro e le lattine, saranno vietati dalle ore 12 di giovedì 23 giugno alle ore 2 di venerdì 24 giugno, e comunque fino a quando ci sarà pubblico, nell'area delimitata dalle vie parallele delle strade percorse dal corteo storico e in Piazza Castello. Stesso divieto dalle ore 15 di venerdì 24 giugno e sino a cessate esigenze nella zona interessata dallo spettacolo dei fuochi. (ANSA).