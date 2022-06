Sacri Monti Piemonte creano database, anche con foto visitatori

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - I Sacri Monti del Piemonte creano un database open source che insieme ai documenti e alle immagini satellitari delle mappe unirà anche le foto scattate dai visitatori. Il progetto, che punta a realizzare una mappatura e una sorta di wikipedia dei sacri monti, è stato sviluppato grazie a un accordo con l'Università di Bologna.

"Bologna - spiega la presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte, Francesca Giordano - è sito di interesse Unesco per i portici, noi lo siamo per i Sacri Monti.

La collaborazione nasce dal fatto che lo scorso anno una delegazione dell'Università bolognese ha visitato il nostro centro di documentazione dedicato ai complessi devozionali europei per approfondire il progetto dell'Atlante dei Sacri Monti, che documenta 1812 siti in tutta Europa tra cui anche quello della basilica bolognese di San Luca. Da lì la collaborazione che ha portato a questo progetto, che realizzerà una mappatura sfruttando geolocalizzazione e Gps".

L'attività è stata affidata a Laura Baggiani, studentessa del corso di laurea magistrale in Beni archeologici, artistici e del paesaggio, che sta svolgendo un tirocinio di 300 ore presso il Centro di documentazione dei Sacri Monti e presso la sede di Crea a Ponzano Monferrato. Baggiani ha approfondito temi collegati ai Sacri Monti anche nella tesi di laurea che sta scrivendo sulle tecniche di protezione preventiva per i beni culturali in caso di eventi avversi. (ANSA).