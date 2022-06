Incendio in azienda agricola nell'Astigiano, salve 30 mucche

(ANSA) - ASTI, 20 GIU - Esteso incendio ieri sera in un'azienda agricola di San Damiano d'Asti. In frazione San Pietro, le fiamme si sono sviluppate, per cause da accertare, nelle vicinanze di un deposito di mezzi agricoli e di una stalla, contenente almeno 30 bovini. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio e messo in salvo tutti gli animali. Sul posto anche i carabinieri e la Vedetta. (ANSA).