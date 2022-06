Violenza sessuale:aggredì donna in strada, condanna a 8 anni

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Nel giugno del 2020, mentre rincasava percorrendo in auto una strada della provincia di Alessandria, trovò la carreggiata ostruita da un grosso ramo: dopo essere scesa per rimuovere l'ostacolo fu assalita e violentata da uno sconosciuto. Per il presunto aggressore, il 47enne Claudio Balbi, la Corte di Appello, a Torino, ha confermato la condanna a otto anni di carcere che gli era stata inflitta in primo grado.

La donna, che si è costituita parte civile con l'avvocato Vittorio Gatti, ha ottenuto il diritto a un risarcimento e una provvisionale di 30mila euro. L'episodio, su cui indagarono i carabinieri, si verificò nella notte fra il 21 e il 22 giugno del 2020 nel territorio di Cassano Spinola (Alessandria).

L'imputato fu arrestato qualche giorno dopo. Al processo è stato difeso dallo studio legale di Antonio Foti. (ANSA).