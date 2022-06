Proteste facchini a Tortona, udienza preliminare per 54

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 GIU - E' stata fissata il 25 ottobre l'udienza preliminare per 54 tra lavoratori, operatori sindacali, attivisti del S.I. Cobas per le proteste durate la vertenza dei facchini del magazzino In's di Tortona nel gennaio 2018. Lo fa sapere il sindacato intecategoriale che, oggi, davanti al tribunale di Alessandria, ha organizzato un presidio di solidarietà. "Violenza privata, per aver bloccato alcuni camion, e resistenza a pubblico ufficiale - spiega Martino Puppo - le accuse contestate dopo aver partecipato a diverse giornate di sciopero per mettere in discussione il sistema di sfruttamento, bassi salari e appalti poco chiari. Alla Procura non è bastata la brutta figura fatta con il primo procedimento, che il giudice aveva di fatto, dopo la prima udienza filtro, dovuto annullare per irregolarità nell'azione penale dell'allora pm. Oggi ritorna all'attacco, dando vita un nuovo identico procedimento. Un accanimento giudiziario notevole verso lavoratori, per anni impiegati e sfruttati nei magazzini della logistica del territorio. Battaglia poi vinta, conquistandosi migliori salari e condizioni". (ANSA).