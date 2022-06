Torino: Vagnati 'Belotti valuta cose diverse, guardiamo avanti'

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - "Comunque vada a finire, è stata una storia straordinaria: adesso sta legittimamente valutando cose diverse e aspettiamo una risposta, intanto guardiamo avanti e pensiamo alla prossima stagione": così il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, sul futuro di Andrea Belotti.

E da chi ripartiranno i granata? "Stiamo parlando con il Monaco per Pellegri, vorremmo tenerlo ma dire che siamo vicini al riscatto è esagerato - aggiunge l'uomo mercato del Toro ai microfoni di Sky - e per Joao Pedro è presto, abbiamo fatto due chiacchiere con il Cagliari ma al momento non ci sono i presupposti. E poi tra le tante situazioni aperte c'è Dovbyk, è un ragazzo interessante e stiamo valutando". Il Toro, inoltre, difficilmente riuscirà a trattenere Bremer: "E' un grande difensore, un leader e un professionista esemplare, ci sono tanti interessamenti e valuteremo insieme" chiosa Vagnati.

(ANSA).