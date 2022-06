Calcio:Juve con Save The Children per un nuovo Hub educativo

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - La Juventus e Save The Children inaugurano un nuovo Hub educativo 0-18. Il club bianconero, insieme alla nota organizzazione internazionale, ha sostenuto il progetto che permetterà di ampliare e riqualificare lo spazio per accogliere il Punto Luce e lo Spazio Mamme di Save the Children, gestiti in collaborazione con l'associazione Vides Main Onlus. L'obiettivo è offrire gratuitamente ogni pomeriggio spazi e attività ad alta intensità educativa e sportive.

L'inaugurazione del centro situato nel quartiere Lucento-Le Vallette, a pochi passi dall'Allianz Stadium, è prevista per venerdì 10 giugno: all'evento parteciperanno il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, insieme al calciatore Federico Chiesa e alla calciatrice Cecilia Salvai, oltre a Daniela Faratella, Direttrice Generale di Save the Children Italia. (ANSA).