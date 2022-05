Colpo dei lingotti d'oro, arrestato uno dei rapinatori

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - I carabinieri hanno arrestato uno dei presunti autori della rapina ad una villa di Torre Pellice, nel Torinese, avvenuta tra sabato e domenica scorsa. Si tratterebbe di un cittadino moldavo. I militari dell'Arma hanno recuperato parte del bottino. La banda di rapinatori aveva sequestrato per un'ora un imprenditore di 33 anni e la sua fidanzata ed erano fuggiti con otto chili di lingotti d'oro, circa 20 mila euro in contanti e altri preziosi per un valore complessivo di 600 mila euro. La vittima l'anno scorso aveva vinto circa cinque milioni di euro al Gratta&Vinci. (ANSA).