Pam Panorama sceglie Alessandria per il sesto polo logistico

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - E' stato presentato in Comune, ad Alessandria, il Polo Logistico di Pam Panorama Spa' che si insedierà ai margini del quartiere Europa, per servire parte dei punti vendita del Nord Ovest, con la creazione di almeno 150 posti di lavoro. L'investimento è di oltre 60 milioni.

"La scelta - spiega Alessandro Riolfo, direttore tecnico della società - è ricaduta su Alessandria per la posizione strategica, al centro di un triangolo 'magico' del commercio, non sfruttato appieno. E' attrattiva per qualità di servizi e vita, collegamenti efficienti, infrastrutture adeguate, costi concorrenziali". E' in fase di approvazione definitiva il Piano Esecutivo Convenzionato e il Permesso di Costruire, che darà il via ai lavori (durata 18 mesi).

Si tratterà del sesto Polo Pam in Italia, il più moderno e sostenibile, per circa 60.000 mq - 15.000 di aree refrigerate per il fresco, pesce compreso da Genova - impianto fotovoltaico da 1,2 MW. Sarà servito dalla tangenziale, consentendo ai mezzi pesanti (circa 120 al giorno, su 600 unità mobili da studio del traffico) di raggiungerlo in breve, senza entrare in città.

Colline piantumate nel perimetro lo renderanno 'invisibile'.

"Non costruiamo un 'mostro' - precisa Riolfo, rispondendo alle critiche sollevate dal Comitato del No - Facciamo un'iniziativa di sviluppo per il territorio, non di cementificazione". "Tutto è a norma di legge - rimarca il vicesindaco Franco Trussi - Chi tenta in clima elettorale di insinuare angosce non dice la verità". (ANSA).