Maltempo: danni ingenti agricoltura nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 MAG - Danni ingenti all'agricoltura nell'Alessandrino dopo le violente grandinate di ieri sera.

L'allarme è lanciato dalla Coldiretti, che parla di campi devastati (dal mais all'orzo, dal grano agli ortaggi, dai frutteti ai vigneti) piante sradicate, capannoni scoperchiati e serre divelte.

Sono state colpite, in particolare, le zone di Tortonese, Castelnuovo Scrivia, Alessandrino e Novese. "I nostri tecnici sono al lavoro - spiega il presidente Mauro Bianco - per un primo monitoraggio delle aree. Risulta fondamentale la protezione delle reti antigrandine, che tuttavia non sono ancora sufficientemente diffuse".

"Siamo in prima linea per far sì che le compagnie assicurative riconoscano il 100 per cento del danno subito dagli agricoltori". Lo afferma il presidente regionale di Cia-Agricoltori italiani del Piemonte, Gabriele Carenini, dopo la grandinata che si è abbattuta sul territorio regionale e, in particolare, nell'Alessandrino. "Le aziende agricole - osserva - non possono più permettersi di vivere in totale balia delle avversità meteorologiche e degli effetti dei cambiamenti climatici. Occorrono strumenti strutturati ed efficaci per tutelare il reddito agricolo, gli imprenditori agricoli devono poter contare su misure che garantiscano il loro lavoro".

Carenini comunica di avere avuto in mattinata un colloquio con l'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa.