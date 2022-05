Maltempo: cade albero a Torino

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Un albero è caduto a Torino nella tarda serata di ieri in corso Monte Cucco probabilmente a causa del maltempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La caduta ha interessato alcune automobili parcheggiate. Per spostare i rami è stata impiegata un'auto gru e l'autoscala.

Intervento la scorsa notte dei vigili del fuoco in due impianti a Volpiano (Torino) di stoccaggio e distribuzione GPL dov'erano scattati gli allarmi antincendio. Gli impianti d'estinzione si sono attivati automaticamente e le squadre di Stura, i volontari del locale distaccamento e il nucleo nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) intervenuti sul posto non hanno riscontrato anomalie. L'ipotesi è che a innescare il segnale sia stato il temporale con le scariche dei fulmini. (ANSA).