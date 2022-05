Carabinieri: caserma Cocconato intitolata a Luigi Perotto

(ANSA) - ASTI, 28 MAG - La Stazione dei Carabinieri di Cocconato (Asti) è stata intitolata all'appuntato Luigi Perotto, decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare. La cerimonia, questa mattina, ha visto la partecipazione del Comandante della Legione Piemonte e Valle d'Aosta, generale Aldo Iacobelli.

Nato a Cocconato nel 1895, durante la Prima Guerra Mondiale Perotto venne ferito a una gamba da una scheggia di granata, che non gli impedì di consegnare un messaggio importante al Comando di Reggimento. Nel 1940, lasciato il servizio, era tornato nel suo paese di origine, dove è sepolto. "Esempi come quello dell'appuntato Perotto - sottolinea l'Arma dei Carabinieri - hanno la forza di restare nella memoria per sempre". (ANSA).