Illuminata Cuneo raddoppia, a luglio una edizione estiva

(ANSA) - CUNEO, 24 MAG - Lanciata nel 2015, la "Illuminata" di Cuneo cambia veste e raddoppia: confermata l'edizione di Natale, vivrà nel mese di luglio un anticipo, ma senza gli spettacoli di luci e musica del passato. Protagonisti dell'edizione estiva i fiori, in onore della Madonna del Carmine, che adorneranno il centro storico grazie a un allestimento aereo: contrada Mondovì e via Roma si coloreranno e profumeranno grazie alle composizioni realizzate in collaborazione con i fiorai e i vivai della città. E poi vetrine fiorite, piatti e drink floreali in collaborazione con i locali della città per trasformare Cuneo in una città fiorita.

Presentata in Comune dal sindaco, Federico Borgna, presidente del comitato Cuneo Illuminata che riunisce oltre al Comune 15 associazioni, l'inaugurazione dell'edizione estiva della Illuminata è in programma il primo luglio, in via Roma e in piazza Galimberti, con uno spettacolo luminoso. Nelle giornate del 2, 7, 21 e 23 luglio, dalle 15 alle 23, via Roma si animerà grazie alle bancherelle dell'artigianato Made in Cuneo e ai mercatini di fiori a cura di vivai e fiorai della città. Nelle serate del 7,14, 21 e 28 luglio tornerà il tradizionale shopping sotto le stelle del giovedì sera cuneese. Venerdì 8 luglio tornerà la cena al centro di via Roma che quest'anno sarà caratterizzata dai profumi floreali che accompagneranno i piatti e le ricette; da qui il nome "Mille fiori nel piatto". (ANSA).