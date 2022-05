Ue: Iuse prepara candidati a concorsi europei

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Dopo due anni di stop forzato per l'emergenza Covid l'Unione Europea torna ad assumere e il 24 maggio scade il bando per diventare assistenti di lingua Italiana. Per preparare i candidati l'Istituto Universitario degli Studi Europei di Torino (IUSE), uno degli unici due enti italiani riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri per la preparazione ai concorsi europei EPSO, organizza European Careers Lab, un corso online tenuto da docenti universitari e rivolto a diplomati, laureati, ricercatori e giovani professionisti interessati a lavorare nell'Unione Europea, in grandi aziende o organizzazioni nazionali e internazionali che prevedano un simile processo di selezione.

European Carrers Lab si terrà on line dal 20 al 30 giugno dalle ore 17 alle 19, previa iscrizione compilando il form: https://formazione.iuse.it/eucompetitions/eu-careers-lab-giugno- 2022/ "Dal 1952 lo IUSE è un punto di riferimento per studenti e professionisti in ambito europeo, giuridico ed economico. - sottolinea il presidente Piercarlo Rossi - Da sempre l'obiettivo è rendere l'alta formazione accessibile a chiunque, con master e corsi di qualità che rispondano alle esigenze del mercato.

European Careers Lab va in questa direzione".

Partner del corso è Iusefor (https://iusefor.it/). (ANSA).