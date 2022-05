Passione fumetti, triplicate vendite dal 2019

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - E' il momento dei fumetti. Un libro su 10 venduto nel 2021 nelle librerie fisiche, online e nella grande distribuzione (ovvero il 10% del totale) è un libro di fumetti. Il genere che ha avuto la crescita maggiore è il manga, passato da 11,2 milioni di euro di vendite nel 2019 a 58,3 milioni di euro nel 2021.

Quanto al valore delle vendite, i fumetti pesano per il 5,9% sul totale del mercato di varia (romanzi, saggistica, manualistica e libri per ragazzi). E i numeri dei primi quattro mesi del 2022 indicano che i fumetti continuano a crescere: nel periodo tra gennaio e aprile arrivano a pesare il 12,3% sul numero di copie e il 7% a valore.

Per la prima volta l'Associazione Italiana Editori-Aie, in collaborazione con il programma Eudicom finanziato dalla Commissione Europea attraverso Europa Creativa, presenta al Salone Internazionale del Libro di Torino i numeri che definiscono il peso dei fumetti - strisce, graphic novel, manga, fumetti per bambini e ragazzi - nell'editoria italiana.

"Dal 2019 a oggi il valore delle vendite è quasi triplicato - spiega Emanuele Di Giorgi, responsabile della Commissione Comics e Graphic Novels di Aie -. I fumetti si mostrano come uno dei settori più vitali dell'editoria e hanno il merito di avvicinare migliaia di giovani alle librerie e alla lettura". (ANSA).