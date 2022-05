Eurovision: eventi con Turinista City Life e SanremoSol

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Una settimana di eventi. Musica, intrattenimento, cibo. Uno show nello show. Tutto griffato Made in Italy, una contaminazione di eccellenze del Piemonte e della Basilicata, le due protagoniste del Turinista City Life, evento organizzato dall'8 al 15 maggio dal portale www.turinista.com in collaborazione con il format di successo SanremoSol ideato da Giuseppe Grande. "E' una sfida che abbiamo voluto raccogliere in questo momento particolarmente drammatico e delicato - spiega -.

Che sia di buon auspicio e che vinca la pace al più presto.

Porteremo un po' di leggerezza, di allegria all'insegna della musica, della cultura e dell'enogastronomia".

Innumerevoli le collaborazioni. Gli hotel Principi di Piemonte, dove l'11 maggio è prevista la cena di gala 'Musica & Stelle', e Golden Palace Allegroitalia saranno le sedi dei due salotti, dove ospiti e addetti ai lavori racconteranno il loro Eurovision Song Contest 2022, i loro progetti presenti e futuri, dove inoltre saranno protagonisti il mondo della musica e dello spettacolo. Centro strategico del Turinista City Life sarà il One Apple Concept Bar, uno dei locali ufficiali per gli After party dell'Eurovision 2022, gestito da Francesco Caporusso, dove si svilupperà un ricchissimo calendario di eventi musicali ed enogastronomici. Preziosa la collaborazione di DeMaria Advisor Group, che ha curato la parte del food e degli aperitivi gourmet. (ANSA).