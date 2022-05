Domani il premio Montagnedoc a allenatori e skimen

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Il Piemonte celebra le sue eccellenze nel mondo dei professionisti della montagna. Torna, domani alla Cascina Marchesa di Torino, il Premio Montagnedoc, il riconoscimento assegnato ai migliori allenatori e skimen piemontesi dal gruppo guidato a Luigi Chiabrera che riunisce i rappresentanti degli sport invernali.

Il premio è stato appositamente disegnato da Giorgetto Giugiaro e rappresenta una stele con l'immagine stilizzata di una montagna con una stella dorata. Tema dell'evento di quest'anno, l'acqua, una risorsa fondamentale per la vita della montagna in tutte le stagioni, cruciale per gli sport invernali e sempre più di attualità a fronte della crisi energetica legata al difficile momento storico. Un tema che sarà affrontato nel corso di un convegno, abbinato al premio, un momento di confronto sulle possibili strategie di sviluppo e investimento sulle risorse idriche.

Sempre domani, inoltre, Montagnedoc assegnerà anche un altro prestigioso riconoscimento al personaggio dell'anno, il Gral del premio Valerio Arri, primo vincitore di una medaglia olimpica per l'Italia alle Olimpiadi di Anversa del 1920. (ANSA).