Sanità: in coda a Torino per l'esame del cuore gratis

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - In coda sotto la pioggia, a Torino, per un esame del cuore grazie a 'Truck Tour Banca del Cuore 2022', l'iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani. Allestito nella centrale piazza Vittorio, il jumbo truck che offrire a tutti la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito, è stato preso d'assalto.

"Già ieri a mezzogiorno siamo stati costretti a mandar via oltre 400 persone. Il periodo del Covid ha lasciato il segno", con liste d'attesa lunghissime, spiega il direttore della cardiologia del Mauriziano Giuseppe Musumeci, tra i promotori di questa iniziativa che vede la partecipazione di tutte le cardiologie piemontesi con il patrocinio del ministero.

Al termine del tour in 34 città si sta programmando un altro appuntamenot a Torino, tante sono state le richieste. (ANSA).