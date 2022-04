Auto: al Mauto viaggio nella preistoria dell'automobile

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Dalla ruota dei Sumeri del 2500 a.C. alla prima automobile della storia, la Benz Patent Motorwagen del 1886: sono la prima e l'ultima tappa del viaggio fra i tredici modelli in mostra, veicoli funzionanti e installazioni multimediali, che rivivranno in "Motus. Preistoria dell'Automobile" al Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, dall'8 aprile al 25 settembre.

La mostra nasce da un'idea del Museo Galileo di Firenze e del Museo del Sidecar di Cingoli (Macerata) ed è curata da Giovanni Di Pasquale, storico della scienza e della tecnologia antiche e vicedirettore scientifico del Museo Galileo, e da Costantino Frontalini, direttore del Museo del Sidecar. È coprodotta dal Museo Galileo e Civita Mostre e Musei in collaborazione con il Mauto. Le ricostruzioni sono realizzate dal Museo del Sidecar, mentre si deve al Laboratorio Multimediale del Museo Galileo la produzione delle animazioni 3D e allo studio creativo camerAnebbia di Milano quella degli exhibit interattivi.

I tredici oggetti esposti, di cui undici realizzati dal Museo del Sidecar e due esemplari originali provenienti uno dalle collezioni del museo marchigiano e l'altro da una collezione privata, sono tutti funzionanti, realizzati con cura nei minimi dettagli, con il metodo utilizzato dell'archeologia sperimentale, che si avvale delle tecniche e dei materiali disponibili nel periodo storico in cui i veicoli furono progettati. La mostra propone i principali progetti che hanno rappresentato una novità nella ricerca del movimento autonomo da parte dell'uomo. I prototipi esposti sono tutti accomunati dal fatto di non aver bisogno di forze esterne per muoversi, come, ad esempio, il traino di animali. (ANSA).