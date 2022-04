Elkann: "Juve ha tempo e risorse per tornare ai vertici"

(ANSA) - TORINO, 01 APR - "Sul campo, il titolo della Serie A è sfuggito alla nostra squadra maschile, ma quella femminile ha continuato il proprio dominio nazionale con il quarto scudetto consecutivo. Gli uomini sono riusciti comunque a conquistare a gennaio la Supercoppa Italiana prima di vincere la Coppa Italia a maggio". Lo afferma John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor, la holding della Famiglia Agnelli che controlla anche la Juventus.

"Come abbiamo imparato, quando mancano i risultati, il cambiamento si rende necessario, ed è per questo che abbiamo nominato un nuovo consiglio di amministrazione e i nuovi ad, direttore sportivo, allenatore e giocatori - aggiunge Elkann -.

Abbiamo garantito alla società tempo e risorse sufficienti per tornare ai massimi vertici, sul campo e fuori: il più grande desiderio di tutti i suoi appassionati tifosi e azionisti".

