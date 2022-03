Ucraina: Polstrada soccorre in autostrada famiglia in fuga

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 MAR - Senza soldi e con l'auto in panne, una famiglia ucraina in fuga dalla guerra è stata soccorsa dalla polizia stradale sull'autostrada A26. Viaggiava sulla corsia d'emergenza, con le quattro frecce in funzione, quando è stata raggiunta da una pattuglia e scortata fino all'area di servizio Bormida Est. Madre e padre, con due bambini in tenera età, erano partita quattro giorni prima dall'Ucraina, per raggiungere alcuni parenti in Francia. E non si erano mai fermati.

Spaventati, e preoccupati di essere rispediti sotto le bombe in Ucraina, con l'aiuto di un interprete madrelingua sono stati tranquillizzati dalla polizia, che ha provveduto a far riparare l'auto. Un agente, a proprie spese, ha poi acquistato acqua, panini e snack a sufficienza per sfamare i bambini e per consentirgli di portare a termine il viaggio.

La riconoscenza di questi profughi non si è fatta attendere.

Arrivati a destinazione, hanno subito voluto ringraziare i poliziotti che li avevano soccorsi. "Ricorderemo Alessandria per molto tempo", il messaggio inviato loro dalla famiglia ucraina.

