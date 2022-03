Energia:uBroker eletta da FT tra 1000 aziende europee al top

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - La multiutility company torinese uBroker figura nella lista delle 1000 aziende europee a maggior tasso di crescita stilata annualmente dal 'Financial Times'. La valutazione del prestigioso quotidiano internazionale economico-finanziario ha riguardato 20 milioni di imprese operanti in differenti settori che nel biennio pandemico hanno saputo moltiplicare risultati, performances e investimenti, conseguendo un grado di patrimonializzazione e solidità nettamente superiore alla media.

uBroker è l'azienda che ha ideato del progetto ZERO, "che azzera le bollette di luce e gas". Il Financial Times ha riconosciuto la propensione al risparmio in controtendenza rispetto ai gestori energetici tradizionali. ha portato la multiutility company torinese ad impiegare ogni giorno. In 7 anni di attività è arrivata ad avere, oltre 50 dipendenti diretti, più di 1.000 fra consulenti e rete vendita e a generare un volume d'affari di oltre 100 milioni di euro di fatturato aggregato distribuito su circa 160mila clienti sparsi in tutta Italia. "In un momento storico difficile e di transizione energetica come questo, erogare oltre 20 milioni di sconti in fattura per luce e gas ai nostri clienti ci ha portato agli occhi della cronaca, ma buona parte di questi risultati è possibile proprio grazie ai nostri clienti soddisfatti', commenta Cristiano Bilucaglia, ceo e chairman dell'impresa fondata con l'emiliano Fabio Spallanzani. Entrambi sono impegnati anche opere di mecenatismo sociale e culturale in Italia e all'estero. (ANSA).