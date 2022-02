Festival dell'Economia, a Torino ci saranno 5 Premi Nobel

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Si delinea il programma del Festival Internazionale dell'Economia, diretto da Tito Boeri, progettato e organizzato dagli Editori Laterza, con la collaborazione della Fondazione Collegio Carlo Alberto.

All'evento, che si terrà a Torino da martedì 31 maggio a sabato 4 giugno - presentato oggi al Circolo dei Lettori - parteciperanno cinque Premi Nobel: Michael Spence, Jean Tirole, Christopher Pissarides, Ester Duflo e David Card. Il 42% dei relatori sarà donna, il 15% degli incontri sarà in streaming.

Il tema è 'Merito, diversità e giustizia sociale'. Tra gli storici hanno già dato conferma Alessandro Barbero, Eva Cantarella, Simona Colarizi, Barry Eichengreen, Joel Mokyir, Gianni Toniolo. Sono anche previste presentazioni di libri con incontri su testi non ancora tradotti in italiano, come quello di Olivier Blanchard sul debito e di Adrian Wooldridge sul merito. Molte le letture di taglio storico all'Accademia delle Scienze. Il Festival ospiterà personalità simbolo della lotta alla discriminazione, tra le quali Liliana Segre.

"La nuova crisi che si prospetta con l'invasione russa dell'Ucraina e le spinte che questa esercita sull'inflazione - spiega il direttore scientifico del Festival, Tito Boeri - rischiano di esacerbare ulteriormente i divari di reddito cui si sono aggiunti divari nello stato di salute e nelle condizioni abitative. Le disuguaglianze di genere si sono particolarmente acuite dato che la crisi ha falcidiato il lavoro delle donne e fato gravare su di loro in modo sproporzionato responsabilità genitoriali con figli spesso costretti a casa dalla chiusura delle scuole. Il Festival dedicherà quest'anno un'attenzione particolare ai divari di genere con la presenza delle ricercatrici e dei ricercatori che hanno maggiormente contribuito alla letteratura di gender economics a livello internazionale". (ANSA).