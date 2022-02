Borghi delle vie d'acqua riuniscono 54 Comuni del Vercellese

(ANSA) - VERCELLI, 19 FEB - Un territorio unico, vocato all'agricoltura e plasmato dall'uomo attraverso i canali artificiali: con una convenzione sottoscritta oggi a Caresanablot, è nata l'area territoriale 'Borghi delle vie d'acqua', che riunisce 54 Comuni della Provincia di Vercelli racchiusi tra i fiumi Dora Baltea, Sesia e Po. Il documento firmato oggi dai sindaci, valido fino al 2027, ha un duplice obiettivo: identificare il territorio compreso tra la Valsesia, il Canavese e il Monferrato, e accedere a risorse comunitarie, pubbliche e private indispensabili allo sviluppo turistico, economico e sociale, attraverso la partecipazione associata ai bandi.

L'associazione prevede l'obbligo di versare al Comune capofila 1 euro l'anno per ogni abitante; tali risorse saranno utilizzate per un ufficio bandi Regione, Pnrr, Europa, e per un progetto di marketing territoriale che prevede eventi, manifestazioni, cartellonistica turistica. Presenti oggi, tra gli altri, il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto, il presidente della Provincia Eraldo Botta, i deputati Paolo Tiramani e Andrea Delmastro. "La sfida di oggi - ha detto Pichetto - è rivedere il modo di interloquire con il mercato internazionale, attraverso collaborazioni strategiche e filiere competitive: la convenzione di oggi è la carta vincente per lo sviluppo del nostro territorio". (ANSA).