Holding Moda lancia The Ghost Makers per filiera 100% etica

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Holding Moda - controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy - investe nella propria filiera sviluppando il progetto The Ghost Makers, ideato per certificare la sostenibilità dei subfornitori che collaborano con le aziende del gruppo, al fine di garantire ai brand del lusso una filiera al 100% etica e sostenibile. Dietro ai grandi brand si nasconde un universo di laboratori che offrono creatività, competenza, energie e know-how di altissimo livello. Il progetto The Ghost Makers riunisce questo prezioso e ricercato patrimonio sotto il segno della sostenibilità, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del Made in Italy.

Con un portafoglio clienti che annovera i più importanti brand del lusso internazionale, Holding Moda è polo di eccellenza attivo in tutti i segmenti della filiera italiana della moda, in cui opera con società partecipate, tra cui Uno Maglia (lavorazioni in jersey), Alex&Co. (capi di abbigliamento in pelle), Rbs (capispalla), Albachiara (abbigliamento leggero donna), Gab (pelletteria), Project (denim) e Valmor (calzature), per un fatturato consolidato di 125 milioni di euro nel 2021 e una manodopera specializzata di oltre 400 addetti. Oltre al polo proprietario, Holding Monda collabora con un vasto network di circa 100 laboratori e 1.500 maestranze: i ghost makers che vanno a costituire la filiera a cui il progetto si rivolge.

(ANSA).