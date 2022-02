Fondazione Crt: 2.500 ragazzi a scuola imprenditorialità 4.0

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - A partire dal 21 febbraio, oltre 2.500 studenti piemontesi e valdostani andranno a scuola di "imprenditorialità 4.0" grazie alla linea didattica "Rendere possibile un'impresa impossibile" del Progetto Diderot della Fondazione Crt, realizzata con la collaborazione della Cooperativa Pandora. La realtà aumentata, le sue applicazioni nei settori produttivi e l'analisi di casi studio saranno gli argomenti affrontati dalle classi iscritte alla linea didattica "Rendere possibile un'impresa… impossibile", rivolta a tutte le scuole del Piemonte e della Valle d'Aosta. Il percorso formativo - ideato dall'attore, regista e autore Mario Acampa - intende stimolare lo spirito imprenditoriale dei più giovani attraverso lezioni-spettacolo curate da tre divulgatrici scientifiche: Viviana Laura Pinto, Flavia Foresto e Lara Mallamaci.

"È sui banchi di scuola che le ragazze e i ragazzi iniziano a immaginare il proprio futuro. Grazie alla linea 'Rendere possibile un'impresa impossibile' del Progetto Diderot, la Fondazione Crt, con la Cooperativa Pandora, accompagna gli studenti nell'esplorazione delle nuove frontiere della realtà virtuale e della realtà aumentata" spiega il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia.

Il percorso - che prevede la possibilità di attivare gli incontri in modalità didattica a distanza - fornirà agli studenti elementi di economia e di marketing per poter analizzare casi studio in diversi ambiti: da quello medico e tecnologico al mondo dei viaggi e dell'intrattenimento. I ragazzi si confronteranno con esempi di successo e scopriranno quali sono gli strumenti e le applicazioni utili a riprodurre la realtà aumentata. Daranno poi forma a un project work che permetterà loro di accedere a un webinar con professionisti del settore. (ANSA).