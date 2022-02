Teatro, al Vanchiglia cartellone scelto con gli spettatori

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - C'è anche la mano degli spettatori nel cartellone 2022 del Teatro Vanchiglia, a Torino. Una trentina di persone - fra cui commercianti e residenti nel quartiere, frequentatori di Casa Fools e appassionati di teatro - ha accettato l'invito al coinvolgimento fatto da i Fools, la compagnia artistica che gestisce il teatro, ed è stato formato il Collettivo Cartellone Condiviso. Dopo aver visto in video tutti gli spettacoli candidati (oltre 300), il Collettivo ha selezionato, con il supporto costante dei Fools, quelli in cartellone per la stagione 'Futura'. Obiettivo della compagnia è "portare gli spettatori dietro le quinte, per abbattere la distanza che separa chi fa arte dai destinatari inaugurando un modo di fare cultura dove il pubblico sia responsabile, consapevole e co-protagonista" La stagione verrà inaugurata venerdì 18 e sabato 19 febbraio da "Le donne baciano meglio" di e con Barbara Moselli, un monologo comico che racconta, con ironia e leggerezza, il percorso di scoperta dell'omosessualità femminile partendo dall'esperienza autobiografica dell'autrice. ll 4 e 5 marzo in scena "Una canzone infinita" delle compagnie Odemà e Filo di paglia, che racconta il golpe di Pinochet; l'11 marzo la nuova produzione originale Fools, 'Opera Pop Live'. Il 18 e 19 marzo in scena 'Io che odio solo te - and f**k you Mrs Maisel". L'1 e il 2 aprile 'Due passi sono' sull'assurdità compulsiva del vivere quotidiano; il 29 e il 30 aprile "L'indispensabile *Capitolo 1" del collettivo l'Amalgama. Il 13 e 14 maggio chiude "Arte", una commedia brillante e ironica. (ANSA).