Gam per la ricerca sul cancro, 50mila euro per Candiolo

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - E' di 50 mila euro il risultato della raccolta benefica, a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, raggiunta con parte del ricavato ,di Viaggio Controcorrente, la mostra allestita lo scorso maggio alla Gam di Torino per celebrare i 35 anni della Fondazione.

"Il progetto è nato con un preciso impegno civile e sociale: sostenere concretamente un istituto da sempre vicino alla ricerca e alla cura del prossimo, soprattutto in un momento storico particolarmente difficile", commenta il presidente della Fondazione Torino Musei, di cui fa parte la Gam, Maurizio Cibrario. "Siamo felici che il mondo dell'arte abbia scelto di essere al fianco della nostra Fondazione per lanciare un messaggio positivo e forte, capace di esaltare il valore della ricerca per il nostro futuro e per le nuove generazioni", sottolinea il presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli, che ringrazia "tutti coloro che, visitando questa speciale esposizione, hanno dato il loro sostegno al quotidiano lavoro portato avanti dai ricercatori, dai medici, dagli infermieri e da tutto il personale dell'Istituto di Candiolo-IRCCS, che non si sono mai fermati durante la pandemia". (ANSA).