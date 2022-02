Alle Ogr Torino NextEdu, per le startup della Edutech

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Al via NextEdu, l'innovativo programma per sostenere startup del mondo EduTech provenienti da tutta Europa, nato dall'alleanza tra Ogr Torino, Fondazione Sviluppo e Crescita Crt e l'acceleratore finlandese xEdu. La call è aperta: da oggi 16 febbraio al 18 marzo le startup di tutta Europa potranno inviare la candidatura www.xedu.co/apply.

L'obiettivo è sviluppare prodotti, servizi e tecnologie all'avanguardia per la didattica e la formazione ad ampio raggio, rivolta a tutte le fasce di età in diversi ambiti: studenti sin dai primi anni di scuola fino all'università, professionisti, dipendenti e clienti delle aziende, cittadini.

"L'EduTech è la nuova frontiera della formazione del capitale umano spiega Massimo Lapucci, ceo delle Ogr Torino e segretario generale della Fondazione Crt - da sempre al centro della mission di Fondazione Crt, che oggi rilancia il proprio investimento in questo ambito strategico per il presente e il futuro della next generation. L'innovativo programma in partenza oggi è una risposta concreta a una delle principali sfide della contemporaneità: fare leva sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, della realtà virtuale e, più in generale, delle tecnologie digitali, per garantire un accesso equo e inclusivo alla 'good education', in linea con un obiettivo fondamentale dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite".

La dimensione globale del mercato dell'EduTech è stata valutata 89,49 miliardi di dollari nel 2020 e si stima un tasso di crescita annuale del 19,9% dal 2021 al 2028. Il programma si svolgerà alle Ogr Tech da maggio a ottobre 2022. (ANSA).