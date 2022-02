Calcio: 200 gare Dybala con la Juve "felice, meno per l'1-1"

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - "Felice per le 200 presenze in serie A con la Juve, un po' meno contento per il risultato: dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite". Così sui social Paulo Dybala, che proprio a Bergamo ha fatto cifra tonda in maglia bianconera e ha contribuito all'1-1 con l'assist decisivo per il pareggio di Danilo in pieno recupero.

"La strada è quella giusta, avanti così", scrive Giorgio Chiellini, fermo ai box per un infortunio muscolare che lo terrà fuori ancora per qualche settimana. "Pareggio conquistato dopo un'ottima partita. Da squadra", si legge sul profilo Instagram di Leonardo Bonucci, mentre Mattia De Sciglio la pensa così: "Un ottimo punto strappato, con questa mentalità dobbiamo puntare sempre più in alto".

Anche l'eroe della serata al Gewiss Stadium, Danilo, commenta sul proprio profilo l'1-1 contro l'Atalanta. "Portiamo a casa un punto importantissimo, ma non ci accontentiamo - scrive - felice di aver contribuito ad ottenerlo, forza Juve e andiamo avanti".

(ANSA).