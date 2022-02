Baricco 'è andato tutto liscio,grazie per affetto e energia'

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - "A casa, finalmente. Grande gioia". Lo scrive su Facebook Alessandro Baricco che, a tre settimane dal trapianto di cellule staminali, ha lasciato oggi l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, dove era ricoverato.

"Devo ringraziare lo staff medico e paramedico dell'Istituto di Candiolo: da loro ho solo ricevuto cura, attenzione e gentilezza - aggiunge lo scrittore -. È andato proprio tutto liscio, col trapianto, e so che se questo è successo è anche per l'ondata di affetto e energia che tante persone mi hanno mandato, spesso da lontano. A loro va tutta la mia gratitudine, la più sincera. Ora si tratta di andare avanti a ricostruire, con pazienza e disciplina, sperando di vedere arrivare presto l'ora dei festeggiamenti. Nel caso, intendo farli durare per anni". (ANSA).