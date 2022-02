Giorno Ricordo: Lo Russo, ci faccia riflettere sul presente

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - "Il Giorno del Ricordo assume un valore importante ancora oggi. Un valore doppio, per la memoria delle vittime e loro famiglie ma anche per le giovani generazioni, per chi magari oggi vive da spettatore le tragedie dell'umanità, in una città che oggi ospita profughi per le strade, che hanno un altro colore di pelle e arrivano da altri posti del mondo ma che vivono quella stessa tragedia di aver dovuto forzatamente lasciare la propria terra. Il ricordo di allora ci deve far riflettere sul presente". A dirlo il sindaco di Torino Stefano Lo Russo alla cerimonia in Sala Rossa per le vittime delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati.

"Una giornata - sottolinea - che ha contribuito a farci rivivere una pagina tragica della nostra storia recente che per molti anni è stata ignorata, rimossa o addirittura negata. Questo triste capitolo dell'esodo è così uscito da quel colpevole cono d'ombra ed è entrato a far parte finalmente della storia, accettata e condivisa. Conquistando, doverosamente, la dignità della Memoria del Paese". Per Lo Russo "il vero avversario da contrastare oggi, più forte e più insidioso, è quello dell'indifferenza e del disinteresse, sentimenti che si nutrono quasi sempre della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi o di una loro lettura faziosa e di parte". (ANSA).