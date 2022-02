Covid: in Piemonte -86 ricoverati, 4.027 nuovi contagi

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - In Piemonte c'è un calo di 86 ricoverati Covid, 3 in terapia intensiva e 83 negli altri reparti nei dati diffusi oggi dall'Unità di crisi della Regione.

In diminuzione anche i morti, 10, di cui un caso relativo a oggi, e i contagi, 4.027 su 49.511 tamponi diagnostici, con un tasso di positivi dell'8.1%. La quota degli asintomatici, tra i nuovi contagi, è dell'81,7%..

Il totale dei ricoverati in terapia intensiva scende a 99, nei reparti ordinari a 1.794, le persone in isolamento domiciliare sono 77.861 Dall'inizio della pandemia, in Piemonte il totale dei casi positivi diventa 938.304, i decessi 12.795, i casi di guarigione 845.755, di cui 7.937 nelle ultime ventiquattro ore.

(ANSA).