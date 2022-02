La protezione nel mondo sportivo, ripartono incontri Area X

Riparte 'Protezione e Sport', format di Intesa Sanpaolo Assicura che unisce cultura della protezione e passione sportiva.

Giovedì 10 febbraio, in streaming da Area X, il giornalista Massimo Caputi incontra Mauro Palonta, senior director di Intesa Sanpaolo Assicura, e la campionessa di sci alpino Laura Pirovano.

L'appuntamento, per seguire l'evento in streaming, è alle ore 14 su areax.info e su ANSA.it.

La puntata celebra la conclusione del primo ciclo di appuntamenti del format e avvia nel migliore dei modi un secondo anno all'insegna della protezione nel mondo sportivo.

Caputi farà rivivere i momenti migliori del 2021, in un incontro arricchito dal contributo del dottor Palonta e dalla testimonianza della Pirovano che, nonostante la giovane età e l'attività sportiva, ha già compreso l'importanza della protezione e del prendersi cura quali elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi.