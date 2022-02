Calcio:Torino ritrova Belotti,capitano in gruppo dopo 2 mesi

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Il Torino ritrova Andrea Belotti.

Il capitano granata,, è tornato oggi ad allenarsi in gruppo dopo il grave infortunio muscolare dello scorso 28 novembre. Lo staff medico lo valuterà di giorno in giorno, ma il rientro è ormai vicino. Il Gallo potrebbe infatti essere convocato già per la sfida all'Olimpico Grande Torino contro il Venezia di sabato sera, quando la squadra di Juric sarà chiamata a cancellare lo stop di domenica contro l'Udinese.

Il recupero dell'attaccante è una buona notizia per i granata, ma anche per la nazionale di Mancini che deve disputare gli spareggi per la qualificazione ai Mondiali. (ANSA).