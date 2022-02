Teatro Bunker, Un altro sogno di una notte di mezza estate

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Terzo appuntamento stagionale al Teatro Studio Bunker con l'Accademia dei Folli. Dopo la rivisitazione in chiave pop dei Promessi sposi e lo spettacolo per il Giorno della Memoria, è la volta di un omaggio a un grande classico internazionale: dal 10 al 13 febbraio è di scena Un altro sogno di una notte di mezza estate, liberamente ispirato alla celebre opera di Shakespeare. Protagonisti Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Cristina Renda, Carlo Roncaglia, Giovanna Rossi, Valter Schiavone.

Una improbabile e raffazzonata compagnia teatrale deve mettere in scena la commedia shakespeariana: deve lottare contro il tempo, le scarse risorse, la propria inettitudine, le paure, le delusioni. Ne nasce uno spettacolo decisamente comico e allo stesso tempo pieno di tenera poesia. Con questa pièce l'Accademia dei Folli rende omaggio al teatro, a quel mondo evanescente e provvisorio perennemente in equilibrio tra l'essere e il non essere..

"Della celebre commedia shakespeariana ad affascinarci sono soprattutto i comici con le loro improbabili e cialtronesche incursioni. I loro intermezzi, pensati per "alleggerire" e intervallare le scene (come in un protocabaret, la barzelletta tra il numero di magia e la chanteause) diventano qui ossatura in un raffinato e divertito gioco metateatrale" afferma il regista Carlo Roncaglia. (ANSA).