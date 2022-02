In strada per vittoria Senegal, polizia deve allontanarsi

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Una volante della polizia è stata accerchiata, presa a calci e costrette ad allontanarsi da decine di tifosi del Senegal, nella tarda serata di ieri a Torino, durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa d'Africa.

E' accaduto in corso Palermo, nel quartiere Barriera di Milano da settimane al centro dell'attenzione per l'allarme sicurezza, al fischio finale della partita finita ai rigori contro l'Egitto. L'episodio, filmato da alcuni residenti, sta diventando virale sui social. Intervenuti con altri reparti, la polizia dopo un'ora ha riportato la calma e ora è al lavoro per identificare i responsabili dell'assalto. (ANSA).