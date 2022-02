Cadute sul ghiaccio,due escursionisti feriti in Val di Lanzo

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - Doppio intervento dei tecnici del Soccorso Alpino al Pian della Mussa, nel comune di Balme, nel torinese, per escursionisti caduti sul ghiaccio. La prima richiesta per un uomo che aveva una sospetta frattura di un femore. Sul posto a causa della nebbia sono potuti intervenire solo i soccorsi da terra che con un mezzo fuoristrada hanno trasportato il personale sanitario sul luogo dell'incidente per portare il ferito sull'autoambulanza per il trasferimento a valle.

Una seconda richiesta di auto è arrivata da un uomo con una caviglia rotta in seguito a una caduta nello stesso punto del primo incidente. E' stato portato a valle e in ospedale. Nello scorso weekend si sono registrati altri due episodi simili stessa zona, dove sono presenti numerosi lastroni di ghiaccio sia lungo il sentiero tra Balme e Pian della Mussa sia lungo la strada carrozzabile chiusa al traffico. (ANSA).