RinascItalia, parte il tour promozionale dei Comuni fioriti

Parte oggi da Torino il tour RinascItalia, iniziativa dell'associazione Asproflor per promuovere la certificazione di 'Comune Fiorito'. Un camper percorrerà le coste italiane per novemila chilometri, incontrando 645 amministrazioni civiche. L'iniziativa, accompagnata dallo slogan 'Facciamo fiorire la speranza', prende il via oggi da Piazza Castello, di fronte al palazzo della Regione Piemonte, dove è avvenuta la presentazione alla presenza del vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, dell'assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa, e del consigliere regionale Andrea Cane.

Dopo il Piemonte, dove si trovano metà dei 140 Comuni italiani già aderenti all'iniziativa, il mezzo di Asproflor raggiungerà Trieste, poi scenderà per tutta la costa adriatica fino alla Sicilia, e risalirà dal versante tirrenico, fino a Ventimiglia. L'ultima tappa sarà in Sardegna.

In ogni Comune attraversato è previsto un incontro in Comune per discutere di ambiente, fioriture e turismo sostenibile.

Novità di quest'anno, pensata per le scuole, anche un kit per l'allevamento delle api. A conclusione del viaggio Asproflor pianterà alberi nelle zone più colpite dagli incendi della scorsa estate, compensando la Co2 prodotta dal viaggio.

"Siamo lieti - ha detto Carosso - che il tour parta dal Palazzo della Regione a Torino. La sfortuna del Covid ha fatto capire a tutti quanto il verde sia importante: questa iniziativa va nella direzione della sua valorizzazione".

In Italia il settore vale 2,6 miliardi di euro, quasi il 5% dell'intera produzione agricola. Impegna 27 mila imprese, 120 mila addetti, e occupa una superficie di quasi 30 mila ettari, destinati per il 70% alle piante in vaso. Con l'indotto, le imprese coinvolte sono 47.400. In Piemonte ci sono oltre 1.200 le aziende florovivaistiche, con un fatturato di 120 milioni.

