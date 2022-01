Nasce Ogr Kids, nuovo programma gratuito per famiglie

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Parte a febbraio Ogr Kids & Ulaop, il nuovo palinsesto di attività educative delle Ogr Torino e della Fondazione Ulaop-Crt rivolto alle famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni. Il programma invita adulti e bambini a condividere laboratori, esperienze di incontro e apprendimento, visite guidate alla scoperta delle mostre e della storia delle ex Officine Grandi Riparazioni di Torino, divertenti kit didattici per scoprire la programmazione del luogo dove un tempo si riparavano i treni e oggi si gioca e cresce insieme. Il ricco calendario offre appuntamenti sia in presenza durante la settimana - all'uscita da scuola "on…week!" e il fine settimana "on…weekend!" - sia da remoto "on…line!".

Tra le tante attività in presenza: laboratori di disegno e di teatro durante la settimana; nel weekend, altri laboratori speciali, di rammendo creativo (per dare nuova vita ai calzini spaiati), di design (per provare l'esperienza di disegnare un treno) e di scoperta dei libri pop-up; non mancherà l'interazione con le mostre attualmente ospitate a Ogr Torino, con attività dedicate a William Kentridge e Maria Hassabi e Nina Canell. Ogr Kids ha pensato anche a una programmazione online, grazie alla quale sarà possibile, tra le molte proposte, ascoltare letture animate di libri e imparare le magie del coding.

Le attività Ogr Kids & Ulaop, sviluppate in collaborazione con associazioni, professionisti e creativi del territorio, sono gratuite e ispirate ai valori delle politiche di welfare della Fondazione Crt. (ANSA).