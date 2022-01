Cinema: masterclass alla Mole con Vanessa Scalera

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Ripartono con il nuovo anno le iniziative che animano la mostra Photocall con masterclass e incontri con i divi del nostro cinema. L'appuntamento è per il 31 gennaio alle ore 17:30 con Vanessa Scalera e la conduzione di Steve Della Casa, sempre nella suggestiva cornice dell'Aula del Tempio.

Vanessa Scalera, una delle giovani attrici più apprezzate dalla critica è conosciutissima grazie al grande successo della fiction Rai Imma Tataranni tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. Al cinema ha selezionato molto i registi con i quali ha lavorato, tutti nomi importanti quali Marco Bellocchio (per il quale ha interpretato Vincere! e Bella addormentata) e Nanni Moretti (Mia madre). Il successo le arriva con la fiction Imma Tataranni sostituto procuratore, nella quale interpreta una donna che ha successo non per il fisico ma per le straordinarie doti investigative che non le impediscono di vivere una vita privata complessa, affrontata con ironia e semplicità. In seguito, la ritroviamo nel cast di L'Arminuta, il film tratto dal romanzo di Matilde Di Pietrantonio, e in quello di Diabolik, con il noto protagonista dei fumetti neri portato sullo schermo con il volto di Luca Marinelli. (ANSA).