Startup, a Torino primo acceleratore dedicato a Smart Cities

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Prende il via oggi Torino Cities of the Future Accelerator, primo acceleratore italiano di startup dedicato alle Smart Cities. Quartiere generale le Ogr Torino.

L'iniziativa, promossa da Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo Innovation Center icon l'acceleratore americano Techstars, rientra nella più ampia partnership avviata nel 2019 con l'obiettivo di favorire lo sviluppo della città di Torino come ecosistema internazionale per l'innovazione e la sua affermazione come modello di successo in Italia e in Europa.

Torino Cities of the Future Accelerator, evoluzione del Techstars Smart Mobility che ha già accelerato 23 startup internazionali in due anni, avrà un focus sulle aziende che forniscono soluzioni innovative per migliorare trasporti, abitazioni, energia, infrastrutture e servizi di base come istruzione e assistenza sanitaria.

Il programma parte con una classe composta da 12 startup ad alto potenziale di crescita provenienti principalmente da paesi europei. Tre le imprese italiane selezionate, tutte con sede a Torino: Family+Happy, che ha ideato un servizio su misura di selezione di babysitter certificate; Strategic Bim, che propone la gestione digitale e in remoto di grandi edifici e di Gymnasio, che ha sviluppato una tecnologia per il fitness domestico. Parteciperanno anche la svizzera HivePower e la francese Voltaage, entrambe con team italiano, l'ucraina Inputsoft, le inglesi Lawyerd, Optimiz e X Works, la tedesca Natix, la rumena Nrgi, l'ungherese Volteum, impegnate in settori quali energy, trasporto aereo, mobilità e gestione del copyright. (ANSA).