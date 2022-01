Covid: da inizio epidemia schierati 13 mila operatori

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Sono 13.115 i volontari messi in campo dalla Protezione civile in Piemonte dall'inizio dell'emergenza Covid. Un piccolo esercito che dal 5 febbraio 2020 al 16 gennaio 2022 è stato impegnato in 201.673 interventi: assistenza e informazione alla popolazione, assistenza ai centri vaccinali, soccorso e assistenza sanitaria, logistica, supporto organizzativo, amministrativo e di segreteria.

"Anche in questa lunga emergenza Covid - afferma il Commissario generale dell'Unità di Crisi, Vincenzo Coccolo - il volontariato della Protezione civile del Piemonte ha dato grande prova di disponibilità ed efficienza, al fianco degli operatori sanitari in prima linea per fronteggiare la pandemia".

"La Protezione civile piemontese - sottolinea l'assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi - si è rivelata determinante e determinata nella lotta contro la pandemia. Tutta l'esperienza acquisita dalla tragica esperienza dell'alluvione del 1994, quando il Coordinamento piemontese si è strutturato ed è cresciuto fino a diventare la migliore Protezione civile del Paese, ci ha consentito di poter contare su un esercito di donne e uomini formidabili, dalle grandi capacità e inventiva".

