Controlli su autobus 35 dopo rissa a Torino, trenta multe

Controlli di carabinieri sono stati svolti a Torino sulle fermate degli autobus della linea 35 dopo quanto accaduto la scorsa settimana, quando dalla periferia settentrionale della città un centinaio di giovanissimi hanno tentato di raggiungere con i mezzi pubblici l'abitato di Nichelino per dare vita a una rissa con dei coetanei. All'intervento ha preso parte anche personale della Gtt.

Insieme ai militari dell'Arma c'erano anche il personale Gtt.

Alla fermata via Onorato Vigliani angolo via Nizza e alla fermata Metro C di Piazza Bengasi sono state controllate circa cento persone. Ventinove multe sono state elevate a passeggeri senza biglietto, tre a chi era senza mascherina e uno per mancato possesso di green pass. (ANSA).