Allegri, per Juve è bicchiere tutto pieno

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Il bicchiere è tutto pieno, era importante chiudere bene questo mese di gennaio in cui abbiamo giocato con Napoli, Roma e Milan. Siamo ad un punto dall'Atalanta, la squadra sta facendo bene. Per entrare nelle prime quattro ci vuole tempo e lavoro. Ci sono cose da sistemare come gli ultimi 30 metri, ma il campo sia a noi che a loro ha creato difficoltà". Lo dice il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza dopo il pari contro il Milan a San Siro.

"Se è improponibile il campo di San Siro? Non è proponibile niente, il campo come i 5000 spettatori. I ragazzi di entrambe le squadre sono stati bravi ad adattarsi".

E dopo aver ottenuto il nono risultato utile consecutivo, Allegri è sempre più positivo per la stagione bianconera.

"L'Inter resta la favorita, Napoli e Milan possono lottare ma i nerazzurri sono favoriti. Noi siamo a sette punti dal secondo posto e sono due partite, va bene così. Messias su Morata? l'arbitro ha diretto bene". (ANSA).