Covid: da Legacoop aiuto a lavoratori con Fondazione Operti

L'accordo permetterà alle cooperative associate a Legacoop Piemonte di aiutare i soci lavoratori più fragili attraverso l'attivazione di prestiti sociali con la costituzione di una specifica sezione del Fondo di garanzia So.rri.so (Solidarietà che Riavvicina e Sostiene). I destinatari del prestito, segnalati dalla cooperativa, saranno inseriti in un percorso di accompagnamento e consulenza individuale svolto dalla Fondazione Operti per l'erogazione di una somma fino a 3.000 euro.

"Firmiamo oggi questo accordo con la speranza che possa rappresentare un aiuto concreto non solo economico, ma per evitare che persone in condizioni di fragilità possano cadere in preda di circuiti viziosi o addirittura vittime di usura. Non a caso abbiamo scelto di collaborare con una realtà, nata in stretto collegamento con la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi torinese, trasparente e che sostiene numerosi progetti di assistenza come la Fondazione Operti" precisa il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio. "L'accordo con Legacoop Piemonte rappresenta per la Fondazione Operti un'importante occasione per rivolgere l'attenzione al mondo dell'impresa cooperativa. Si aggiunge alle altre adesioni, di istituzioni e associazioni, per consolidare uno strumento, il Fondo So.rri.so., con il quale la Fondazione Operti intende accompagnare le persone fragili nelle transizioni economiche della vita, che si sono amplificate con la pandemia" sottolineaTom Dealessandri, presidente della Fondazione Operti.

