Vino: novità e numeri oltre attese, parte 2022 Terre del Barolo

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Un inizio 2022 nel segno di diverse novità per la Cantina Terre del Barolo con sede a Castiglione Falletto in provincia di Cuneo. E' stato approvato il bilancio relativo all'annata settembre 2020-agosto 2021 con numeri oltre le aspettative: un utile netto di 1,5 milioni di euro ed un fatturato che ha superato i 20 milioni di euro ed una produzione di oltre 3,5 milioni di bottiglie. «Si tratta di livelli mai raggiunti che confermano, anche in questo anno particolare, l'affetto dei consumatori di tutto il mondo per i vini di Langa» evidenzia il Paolo Boffa, presidente di Terre del Barolo, che aggiunge: «A fronte della situazione globale, coinvolta nella pandemia, il risultato è straordinario perché i nostri vini sono aumentati in quantità ed in valore nei maggiori mercati ed in quelli emergenti attraverso tutti i canali principali di vendita». La vendemmia 2021, prosegue il direttore Stefano Pesci, «si è rivelata eccezionale per l'andamento climatico che ci ha consentito di produrre vini unici per colore, intensità e qualità organolettiche». Quest'anno Terre di Barolo aprirà la nuova enoteca a completamento del percorso dedicato alla nuova veste della cooperativa, svelata in parte nella nuova bottaia, aperta da diversi mesi alle visite guidate. Quanto alle novità enologiche proposte dalla cantina di Castiglione Falletto, «nelle scorse settimane» prosegue il direttore «abbiamo brindato col nostro primo spumante Alta Langa Docg, prodotto interamente in Terre del Barolo, partendo dalle uve Pinot nero e Chardonnay dei soci viticoltori, con la cura di tutta la filiera produttiva, di questo speciale metodo classico». Si tratta dell'Alta Langa chiamato "Vinum Vita Est". «Per una cantina dove non si erano mai prodotti vini spumanti si è trattato di un successo in questa nuova sfida tecnologica» conclude il presidente Paolo Boffa. (ANSA).