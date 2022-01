Giochi Mondiali Universitari, si accende Fiamma del Sapere

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - A tre anni dai Giochi Mondiali Universitari invernali che Torino ospiterà nel 2025, si tiene lunedì nel cortile del Rettorato dell'Università la consegna del passaggio della bandiera della Fisu, il massimo organo universitario mondale, dalla Svizzera a Lake Placid, che ospiterà i Giochi invernali nel 2023.

Un passaggio di testimone particolare in quanto l'edizione dei Giochi invernali del 2021, programmati a Luserna, in Svizzera, sono stati cancellati causa Covid. Nella stessa giornata, poco dopo la consegna della bandiera, si tiene, a cura del Cus-Centro Universitario Sportivo torinese, l'accensione della Fiamma del Sapere, in partenza per Chengdu, che dal 26 giugno al 7 luglio, ospita la prossima edizione estiva dei Giochi Mondiali Universitari.

Una volta acceso il braciere prenderà il via il percorso della fiamma che toccherà la 'Galleria dei Re' del Museo Egizio ed il Castello del Valentino, sede del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino. Un momento che aprirà il percorso, che proseguirà fino al 2025, di avvicinamento ai Giochi, in una Torino e in un Piemonte già sedi delle Olimpiadi invernali del 2006. (ANSA).